Serie A, la Lega vuole dare tre partite a Sky ma chiede di alzare l'offerta da 87,5 mln

Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, la Lega è orientata a pubblicare un bando fotocopia per le tre partite in co-esclusiva che restano ancora da assegnare, dopo che l'asse Dazn-Tim ha conquistato il pacchetto principale dei diritti televisivi 2021-2024 per 840 milioni. La delibera di assegnazione all'Ott, peraltro, vincola la Lega a non consentire nel nuovo bando la trasmissione di match in chiaro, restringendo di fatto il novero dei possibili pretendenti. In questo quadro Sky sarebbe favorita per ottenere le immagini dei tre incontri in co-esclusiva. [...] L'auspicio è che Sky possa superare l'offerta di 87,5 milioni a stagione bocciata nella scorsa tornata e avvicinarsi ai 110-120 milioni immaginati dai club.

Ieri Sampdoria, Genoa, Sassuolo e Crotone hanno scritto al presidente di Lega, Paolo Dal Pino, e al presidente Figc, Gabriele Gravina, per chiedere una riduzione delle maggioranze deliberative in Serie A, proponendo di ridurre da 14 a 11 il numero di voti necessario ad assumere buona parte delle decisioni sulle strategie commerciali. Il riferimento implicito è al blocco di 7 club che ha posto il veto all'ingresso dei private equity nel campionato italiano.

[...] La modifica dello Statuto richiederebbe mesi, ma potrebbe rimettere in gioco l'offerta da 1,7 miliardi avanzata da Cvc, Advent e Fsi per il 10% della media company della Serie A. [...]

(MF-Milano Finanza)