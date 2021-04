Serie A, DAZN userà il digitale terrestre per trasmettere il segnale sul Set Top Box di Tim

ITALIA OGGI (C. PLAZZOTTA) - In questi giorni stiamo leggendo che Dazn è in trattativa con alcuni operatori (sembra aver chiuso con Cairo Communication, ma non è ancora ufficiale) per l'affitto di frequenze del digitale terrestre da usare come backup nelle zone d'Italia in cui la connessione Internet è debole. Ma questo, esattamente, cosa vuol dire? Molti hanno interpretato la cosa come una apertura di canali tv pay, accesi a macchia di leopardo, attivabili non si sa come, e complicatissimi da gestire commercialmente (come si attiva l'abbonamento? Con tesserine? Da infilare dove? Smart cam?).

Non è così. Dazn non intende spostare parte del suo business sulla piattaforma del digitale terrestre, il modello over the top in streaming rimane il suo core business, la sua offerta passerà esclusivamente dalla sua app, e «il digitale terrestre si avrà solo in quelle aree bianche e bianchissime dove la connessione fa ancora fatica». I canali del digitale terrestre, allora, come spiega bene www.dday.it, saranno usati come soluzione di backup nel senso che non saranno sintonizzabili da un televisore o da un decoder del digitale terrestre, e non saranno canali aperti a tutti.

Nelle aree in cui la connessione Internet non è sufficiente a gestire lo streaming, quindi, il flusso digitale terrestre verrà decodificato dal Tim Vision Box e il sistema passerà alla soluzione di backup. Il tutto, peraltro, era già ben descritto nel piano di Dazn presentato alla Lega Serie A in sede di gara per l'assegnazione dei diritti Serie A 2021-2014: «Si sta ipotizzando inoltre con l'operatore telefonico (Tim, ndr) una soluzione di backup per la trasmissione dei contenuti via digitale terrestre mediante l'integrazione tecnologica su Set Top Box (il Thu Vision Box, ndr) necessaria per consentire lo switching da IP a digitale terrestre».

Dazn userà questa soluzione molto probabilmente anche per l'offerta business prevista per bar, ristoranti e hotel. Non è ancora chiaro, però, se Dazn renderà disponibile questa soluzione anche agli altri operatori telefonici che hanno un Set Top Box, tipo Vodafone o Sky. Ma tale eventualità pare improbabile visti i 340 milioni di euro all'anno promessi da Tim a Dazn per essere «l'operatore di telefonia e pay tv di riferimento per l'offerta dei contenuti di Dazn in Italia». E proprio tale passaggio del comunicato stampa di Telecom spa del 26 marzo 2021 è uno dei motivi per i quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lo scorso 31 marzo, ha deliberato di aprire una istruttoria nei confronti di Telecom spa «per verificare l'eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni lesive del pluralismo», in relazione alla influenza notevole che Telecom ha sul mercato.