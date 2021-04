Senza vittorie addio Champions. “Lottiamo ancora”

La Roma non va oltre il pari in casa del Sassuolo di De Zerbi e scivola fuori dalla zona Champions League. I giallorossi si trovano dopo il 2-2 di Reggio Emilia al settimo posto, un punto sotto la Lazio che dovrà però recuperare una gara contro il Torino, e vedono il treno per l'Europa che conta allontanarsi sempre di più. Fonseca resta così un tecnico in bilico e l'unico modo che ha per provare a salvarsi è quello di vincere l'Europa League. La testa va dunque a giovedì sera, dove Fonseca spera di poter recuperare giocatori chiave del proprio scacchiere per provare a espugnare la Johan Cruijff Arena. «Adesso mi aspetto di avere Smalling contro l’Ajax abbiamo molti problemi ma non ho fatto le mie scelte pensando alla coppa. Giovedì ad Amsterdam sarà molto difficile, ma vogliamo onorare la responsabilità di onorare il fatto di essere l’unica italiana rimasta in Europa. Pensiamo solo a questo e lottiamo per passare il turno».

(La Repubblica)