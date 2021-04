SASSUOLO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma di Fonseca tra giocatori infortunati e calciatori stanchi a causa delle partite giocate con la propria Nazionale si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo. I giallorossi andranno a caccia di punti fondamentali per il prosieguo della stagione e la corsa Champions, ma il tecnico portoghese dovrà pensare anche alla trasferta di Europa League di giovedì contro l'Ajax. In porta sembra confermato Pau Lopez. In difesa torna Cristante al fianco di Mancini con Karsdorp che potrebbe essere abbassato. Pellegrini schierato a metà campo con Diawara, mentre in attacco tridente tutto spagnolo con Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

