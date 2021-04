Sarri o Allegri, i dubbi di Friedkin per il dopo Fonseca

Nella testa dei Friedkin oggi albergano solo due certezze. La prima è che Paulo Fonseca abbia fatto il suo tempo. La seconda è la necessità di puntare su una figura che conosca la realtà italiana. La prima scelta era in realtà distante da quest’idea: Julian Nagelsmann del Lipsia, però, non pare disposto a spostarsi. E quindi meglio scegliere nomi consolidati. La primissima fascia di allenatori è riservata a gli ultimi due campioni d’Italia: Allegri e Sarri, nomi già vicini in passato. Solo dopo tutti gli altri, a partire da Sergio Conceicao. Con Sarri i contatti più recenti: almeno due telefonate, parlando anche di giocatori. La suggestione? Zaniolo centravanti “alla Mertens”. Di certo la proprietà col ragazzo ha parlato più volte nelle ultime settimane, per rassicurarlo. Novità potrebbero arrivare anche a livello dirigenziale. Morgan De Sanctis ha ricevuto un’offerta dalla Ternana. Alberto De Rossi potrebbe ricoprire l’incarico di direttore tecnico delle formazioni giovanili.

(La Repubblica)