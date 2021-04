Sanabria, il cecchino delle grandi: alla collezione manca solo la Roma

Un cammino cominciato tanto tempo fa quello di Tonny Sanabria contro le grandi: da quando nel 2016, con la maglia dello Sporting Gijon, firmava il pareggio - che poi divenne vantaggio - su punizione contro l'Atletico Madrid di Griezmann. Da allora l'attaccante ci ha preso gusto a punire vittime illustri, sia in Spagna che in Italia. E oggi punta a punire la ex che manca alla sua collezione: la Roma, che lo aveva portato in Italia con la regia di Walter Sabatini.

Questa sera andrà anche a caccia di un piccolo record: può diventare il calciatore del Toro a segnare più velocemente cinque gol in granata, lui che in cinque partite ha già realizzato quattro gol.

(gasport)