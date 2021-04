Roma, vietato rompere le righe

La resa in campionato della Roma preoccupa, soprattutto in vista dell'andata della semifinale contro il Manchester United. Il ko di domenica è preoccupante. Attualmente la Roma è settima. La rincorsa ad un posto in Champions, agganciando il quarto posto, è ormai diventata una chimera. Per il secondo anno consecutivo il campionato a Trigoria si conclude con largo anticipo. Che il gruppo soffri le gare infrasettimanali ormai non è più una novità. Sono i numeri a confermarlo: addirittura 21 i punti persi sui 36 disponibili. Quello che non ha convinto domenica, oltre all'atteggiamento della squadra, è il turnover drastico operato da Fonseca. Otto elementi diversi rispetto al match con gli olandesi: presentare contro la squadra di Nicola una catena di destra Fazio-Reynolds-Carles Perez, è sembrato volersi consegnare in partenza. La stagione rimane aggrappata disperatamente alle due partite con il Manchester United. Vincere l'Europa League significherebbe infatti avere la garanzia di partecipare alla prossima edizione della Champions. È insomma, la scorciatoia per arrivare dove non è stato possibile con il campionato,

(Il Messaggero)