Roma, serve il vero Dzeko

Alla Roma servirà un Edin Dzeko più brillante per sbrigare la pratica Ajax: il centravanti bosniaco, complice il Coronavirus e un infortunio che lo ha tenuto ai box per qualche tempo, è al momento a soli 7 gol in campionato e 3 in Europa League, numeri che rendono quella attuale la seconda peggior stagione da quando è alla Roma - nel 2015-2016 a questo punto della stagione aveva messo da parte 6 reti in Serie A e 2 in Coppa -.

Il momento no parte curiosamente dall'Europa League della passata stagione: dall'eliminazione contro il Siviglia e dalla prima frattura con il tecnico Paulo Fonseca. Poi la cessione sfiorata, e qualche ruggine che riaffiora nel corso della stagione. Il reparto d'attacco della Roma, che nelle ultime 9 gare è andato in gol solo una volta con Pedro, ha bisogno del suo numero 9.

Il tecnico spera poi di recuperare Smalling e Mkhitaryan: oggi il provino decisivo.

(Il Messaggero)