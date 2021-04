Roma, rilancio e mercato mirato: il piano dei Friedkin

Aspettando comunicazioni ufficiali, che non ci sono state dai giorni dell’insediamento alla Roma con un messaggio alla nazione, emerge un elemento fondante della strategia dei Friedkin: chiusa la stagione delle plusvalenze, comincia l’era degli investimenti. Da qui la logica di medio-lungo periodo enunciata anche da Tiago Pinto: la nuova Roma non si lascia strangolare dal suo collier di diamanti. In altre parole non venderà i migliori calciatori: non Pellegrini, al quale presto verrà rifatto il contratto, non Zaniolo, non Mancini, probabilmente nemmeno Veretout e Diawara che hanno offerte allettanti. Non solo. Dan e Ryan, padre e figlio, vogliono seguire da vicino ogni trattativa, ogni operazione, per abbattere gli sprechi (commissioni esagerate) e autorizzare le richieste di potenziamento provenienti dall’area tecnica. Una per uno. Ogni affare avrà il suo budget, da valutare e condividere. E niente potrà avvenire fuori dal controllo della proprietà.

(corsport)