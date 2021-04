Roma per la storia, con l'Ajax per il sogno europeo. In ballo un jackpot da 80 milioni

Ci sono partite da non dover sbagliare e quella di questa sera, che vedrà la Roma scendere in campo contro l'Ajax tra le mura dell'Olimpico, è una di quelle. I giallorossi forti del risultato di andata in Olanda, dove si sono imposti per 2-1, si giocheranno l'accesso alle semifinali di Europa League. Ma sul tavolo non c'è solo il passaggio del turno, ma molto di più. Arrivare in fondo alla competizione potrebbe garantire a Fonseca il rinnovo del contratto automatico, visto l'accesso alla prossima Champions League. C'è anche un discorso economico da dover considerare, dove la possibile vittoria della competizione porterebbe nelle casse del club circa 80 milioni di euro e la qualificazione alla Champions garantirebbe altri 50 milioni. Un tesoretto che potrebbe far comodo alla società, ma prima bisognerà vincere questa sera o comunque riuscire a passare il turno.

(gasport)