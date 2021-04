Roma: Mayoral a caccia di gol per sperare

La Roma non vuole abbandonare la corsa al quarto posto e per mantenere vive le speranze c'è bisogno di un reparto offensivo più incisivo: nelle ultime 9 partite in Serie A solo una rete è arrivata dai piedi di un attaccante - Pedro, contro l'Udinese - e allora ecco che Borja Mayoral, decisivo in Europa League, punta ad arricchire il proprio bottino stagionale anche in campionato con il Bologna. Oggi alle 18 l'attaccante in prestito dal Real Madrid sarà spalleggiato da Carles Perez e Lorenzo Pellegrini.

Nel Bologna tornerà invece Rodrigo Palacio, assente nell'ultima giornata contro l'Inter.

(gasport)