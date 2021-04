Roma, l'effetto Ajax continua

LEGGO (F. BALZANI) - Tanto turnover, un po' di fortuna e il cinismo della grande. La Roma vince pure in campionato e non spegne del tutto una rincorsa Champions in campionato in cui crede poco pure Fonseca viste le scelte di formazione. Contro il Bologna, e a 4 giorni dal ritorno con l'Ajax, si rivedono dal primo minuto Fazio, Perez e Mirante mentre è tempo di debutto per il texano Reynolds. Il primo tempo è tutto del Bologna che si divora tre occasioni anche per colpa delle parate di Mirante oltre che per gli errori di Barrow e compagni.

Nel momento più delicato arriva la mitragliata di caffè di Mayoral che sfrutta la dormita di Danilo e infila Skorupski. Di fatto la prima occasione per la Roma che a un minuto dalla fine del primo tempo congela il risultato. Nella ripresa, infatti, Fonseca gestisce bene il match e concede benzina a Mkhitaryan e Veretout proprio in vista della sfida all'Ajax di giovedì. E magari a quella al Manchester United in semifinale. I giallorossi vanno vicini al 2-0 in un paio di occasioni e rischiano qualcosa nel finale. Soprattutto quando Villar perde un pallone sanguinoso a centrocampo provocando il giallo (con squalifica) di Pellegrini che lo sgrida davanti a tutti.