Roma, la prova di Coppa

Stasera contro l’Atalanta il pensiero sarà tutto al Manchester Unted. Fonseca, però, è orientato comunque a schierare la miglior formazione possibile. L'unico dubbio è sulla fascia sinistra dove persiste il ballottaggio Peres-Calafiori. Entrambi non al meglio, favorito il 18enne. Con i giocatori contati e la voglia di evitare brutte figure, le altre scelte sono quasi scontate: «Fino a marzo la squadra è stata dentro alle prime quattro della classifica. Poi abbiamo perso giocatori importanti per infortunio e abbiamo avuto pochi giorni per allenarci. Vogliamo tornare ad essere forti in Serie A e fare una buona partita». L'Atalanta arriva all'Olimpico sulla scia di 5 vittorie consecutive (Spezia, Verona, Udinese, Fiorentina e Juventus) mentre i giallorossi si approcciano al match con 4 punti nelle ultime 5 gare. Con la speranza di recuperare giovedì prossimo Spinazzola e almeno uno tra Kumbulla e Smalling. Intanto questa sera, vista la squalifica di Diawara (che giocherà all'Old Trafford) conferma in mediana Villar. Davanti, con Pedro out, spazio al tridente Pellegrini-Mkhitaryan-Dzeko.

(Il Messaggero)