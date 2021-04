Roma, la garanzia è sempre Mkhitaryan

La Roma si prepara a reggere la botta Ajax, e per farlo potrà contare anche sulla presenza in campo di Henrikh Mkhitaryan. Il pronostico è in favore dei giallorossi in virtù della vittoria nella gara d'andata, ma i numeri relativi agli 'expected goals' raccontano una sfida che sarà tutt'altro che semplice per la squadra di Fonseca.

In questo senso l'armeno può garantire non solo un bottino di 11 gol e 11 assist realizzati in stagione, ma anche la media punti che la squadra ha totalizzato con lui in campo: decisamente più alta rispetto a quando Mkhitaryan non era disponibile o sedeva in panchina.

Per centrare l'obiettivo semifinale Paulo Fonseca ha fatto riposare parte dei suoi titolari nel match di campionato contro il Bologna: una scelta che appare oculata anche in vista della freschezza dei lancieri.

Intanto Mkhitaryan valuta l'offerta di contratto presentatagli dai Friedkin: prolungamento fino al 2023. Una firma che può avvicinarsi ulteriormente se la Roma andrà avanti in Europa, anche se il matrimonio tra l'armeno e i colori giallorossi sembra già destinato a continuare.

(gasport)