Roma, la fascia da Champions

Mister Fonseca si prepara ad affrontare la difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il tecnico portoghese dovrà però fare i conti, ancora un avolta, con i molti giocatori infortunati, con quelli stanchi rientrati dai rispettivi ritiri delle Nazionali e la paura di perdere il treno per il quarto posto. Chi è sicuro di una maglia da titolare però, anche se giocherà più basso, sarà Lorenzo Pellegrini. Con la maglia dell'Italia non ha brillato, ma sa che da qui a fine stagione in ballo ci sono ancora molte gare fondamentali e obiettivi da raggiungere: agguantare la Champions League, arrivare il più lontano possibile in Europa League, essere protagonista al prossimo Europeo.

(Il Messaggero)