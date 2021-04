Roma, i tifosi depressi si chiedono «Adesso squalificano lo United?»

Vincere senza giocare, viste le ultime partite, è un bel salvagente. Lo devono aver pensato i tifosi romanisti. Le cose però non sono così semplici anche se il presidente dell’Uefa, Ceferin, ha promesso punizioni per i club secessionisti. Subito o a partire dalla prossima stagione? La decisione dovrebbe arrivare venerdì. I Friedkin non hanno commentato ufficialmente e aspettano, anche se in questo. momento sarebbe importante schierarsi. La sensazione, comunque, è che la Roma starà dalla parte di Fifa e Uefa.

(corsera)