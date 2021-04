Roma, Fonseca ha già scelto la squadra anti-Ajax. E ha un pregio: è riposata

Strategie diverse quelle di Paulo Fonseca ed Erik ten Hag in vista dei quarti di ritorno di Europa League: l'allenatore della Roma ha infatti deciso di impiegare dall'inizio, in campionato contro il Bologna, solo 3 degli 11 che dovrebbero scendere in campo contro l'Ajax. L'obiettivo è chiaro: disporre di una squadra più fresca per la sfida europea.

L'allenatore olandese ha invece optato per schierare, contro l'RKC, 10 degli 11 giocatori che presumibilmente verranno impiegati dal 1' contro i giallorossi.

Fonseca potrà poi contare su Jordan Veretout e Henrikh Mkhitaryan, che non hanno sfigurato al loro rientro.

(corsera)