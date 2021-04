Roma fermata a Bergamo: non basta il gol di Felix

IL TEMPO (F. SCHITO) - La Roma Primavera non riesce più a vincere, anche quando lo merita. Al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia i giallorossi non vanno oltre l'1-1 contro l'Atalanta. Dopo i pareggi contro Genoa e Fiorentina, arriva il terzo in casa dei bergamaschi, ma questa volta la squadra capitolina avrebbe meritato di più. Tripi e compagni partono forte e vanno in vantaggio dopo poco più di 10' con una bella azione che ha portato Zalewski a crossare da sinistra con Felix pronto a deviare in rete.

La Roma gioca bene ma non chiude la partita e la rete dei padroni di casa arriva nella ripresa con la punizione di Ruggeri che si stampa sulla traversa e Feratovic, nel tentativo di allontanare il pallone, lo spedisce alle spalle di Mastrantonio. L'esterno giallorosso prova a farsi perdonare con un'azione personale terminata con una conclusione che finisce contro la traversa. I giallorossi tornano a casa con un punto e tanto amaro in bocca. «È stata una partita bellissima - le parole di De Rossi a Roma Tv - e meritavamo di vincere ampiamente, la prestazione è stata veramente ottima. Abbiamo ottenuto tre pareggi che potevano essere vittorie. Dopo aver fatto due uscite a vuoto, ci siamo tirati un po' indietro psicologicamente, ma ora sono ottimista per il futuro».

Oggi la Sampdoria a Empoli ha la possibilità di allungare in vetta. La Lazio invece ospita il Sassuolo al «Fersini» (diretta alle 15 su Lazio Style Channel). La formazione dovrebbe essere la stessa di mercoledì con il dubbio Floriani-Mussolini - Novella sull'esterno, con il secondo leggermente in vantaggio. Intanto ieri Alberto Aquilani ha voluto omaggiare Daniel Guerini, il diciannovenne tragicamente scomparso qualche settimana fa. L'ex centrocampista della Roma lo ha allenato nelle giovanili della Fiorentina e, per ricordarlo, ha fatto appendere uno striscione alla Spes Montesacro, la sua scuola calcio, in cui c'è scritto: «In ricordo di Daniel Guerini, campione in campo e fuoriclasse nella vita».