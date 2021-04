Roma e Sarri, la chiamata è quella giusta

È ancora da scrivere il futuro di Paulo Fonseca. E i Friedkin, già poco loquaci, non fanno uscire da Trigoria notizie sull’allenatore della prossima stagione. Fonseca ha una clausola per la conferma in caso di qualificazione alla Champions League, ma tutto è possibile. In ogni caso la Roma non può farsi trovare impreparata. E quello di Maurizio Sarri è molto più che un piano-B. L’ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus ha guadagnato via via il primo posto nella lista dei Friedkin. Tanti i lati positivi, tutti decantati dal suo potente procuratore Fali Ramadani. Sarri ha fatto tutta la gavetta e ha saputo lavorare con squadre sconosciute e famose, giocatori giovani e esperti. La «rosa» è gradita all'ex Juve. Ci sono molti giocatori funzionali al suo calcio: da Ibanez a Mancini, da Kumbulla a Karsdorp. Predilige la difesa a 4 ma non è un integralista e un giocatore con le qualità di Spinazzola può sempre trovare posto. A centrocampo sia Pellegrini che Zaniolo potrebbero giocare da mezzali, con un regista puro. Diawara non aveva convinto Sarri a Napoli e Villar è bravo ma inesperto ai massimi livelli. In più servono un portiere e un attaccante.

