Roma e Paulo al bivio: "La squadra è unita. Io rifarei ogni cosa"

La Roma al bivio. Questa sera i giallorossi si giocheranno in casa dell'Ajax l'ultimo obiettivo stagionale, incarnato nella possibile vittoria dell'Europa League. I quarti di finale saranno anche un esame per il tecnico Fonseca, finito ancora una volta sul banco degli imputati per i risultati ottenuti in campionato che hanno fatto scivolare la squadra al settimo posto. In Europa il bilancio sulla panchian della Roma sorride al portoghese, con 11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ma il passaggio del turno non è per niente scontato. Intanto lo stesso Fonseca difende le proprie scelte durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio. "Riguardo le scelte, magari è facile parlare dopo, Sulle scelte e sulle decisioni che riguardano il gruppo avrei fatto tutto allo stesso modo. Sulla partita di domani la squadra è motivata e fiduciosa".

(gasport)