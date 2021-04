Roma e Fonseca. Solo l’Europa cura tutte le ferite

Una notte che può cambiare una stagione e regalare alla Roma il sogno di inseguire un trofeo che nella Capitale manca dal 2008. La squadra di Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera alle 21 contro l'Ajax, per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. In palio c'è il sogno di agguantare una semifinale e continuare a essere l'unica italiana a competere in Europa. I giallorossi, in caso di successo, sarebbero l’unica squadra di Serie A capace di giocare due semifinali europee negli ultimi 5 anni. Ma in ballo c'è anche il rinnovo di contratto di mister Fonseca, che in caso di vittoria della competizione accederebbe automaticamente alla prossima Champions League. Molto da perdere ma allo stesso tempo molto da guadagnare allontanando tutte le polemiche, le critiche e i dubbi che da inizio stagione hanno travolto la squadra. La Roma dovrà fare una partita perfetta, ma il 2-1 dell'andata avvantaggia i giallorossi.

(La Repubblica)