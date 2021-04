Roma, è finito il campionato

La Roma, inchinandosi al Torino (3-1), esce di scena in campionato, rinunciando all'inseguimento delle big. Adesso il 4° posto è lontano 8 punti e con 7 partite ancora a disposizione sembra irraggiungibile.



Anche all'Olimpico di Torino i giallorossi confermano il loro trend negativo dopo le partite di coppa: presi solo 15 punti (con 5 ko) su 36 disponibili. Ma la priorità assoluta va ormai alla sfida con lo United. Appena 11 giorni alla prima semifinale, il 29 aprile a Manchester: l'allenatore vuole evitare qualsiasi rischio. La formazione di scorta non va, anche perché già mancano lo squalificato Pellegrini e gli infortunati Kumbulla, Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Zaniolo. Alla fine del 1° tempo si arrende pure Pedro (risentimento alla coscia sinistra). Fonseca, però, guarda al minutaggio e soprattutto alla stanchezza, mettendo in secondo piano il match contro il Torino e preservando qualche interprete per la volata in Europa League.

Mayoral fa subito centro e la Roma va in vantaggio al 1° tentativo. I giallorossi, come contro l'Ajax, scelgono il contropiede ma è il Torino a fare il tiro a bersaglio, Saranno 14 i tiri granata fino all'intervallo (e 27 alla fine). Il ribaltone granata è annunciato.

