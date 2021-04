Attesa dai quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, in campionato la Roma è scivolata al settimo posto in classifica. Nessuno va contro Fonseca o il General Manager Tiago Pinto, ma in tanti tra i giocatori contestano i sistemi di allenamento del tecnico e qualcuno ha scelto di fare un lavoro supplementare in privato. Ci sono molte divisioni interne che stanno minando la serenità dell’avvicinamento alla partita di Amsterdam, in programma giovedì sera.

(corrieredellosport.it)

