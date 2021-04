Roma, attacco di ansia

Oltre a Karsdorp (squalificato) e agli infortunati Kumbulla, Smalling e Mkhitaryan (anche ieri hanno lavorato a parte), giovedì la Roma dovrà fare a meno di El Shaarawy. Uscito dolorante nel secondo tempo della partita contro il Sassuolo, l'attaccante ha riportato una lesione muscolare al flessore destro. La diagnosi prevede almeno due settimane di stop. Si è ormai perso il conteggio degli infortunati, che aumenta in modo esponenziale gara dopo gara. Con El Shaarawy, toccata quota 48 dall'inizio del campionato. Un'ecatombe per lopiù muscolare che si somma a quella delle ultime due stagioni dove la Roma ha sempre superato la soglia dei 50 ko. Sembra scongiurato, almeno, il pericolo Covid. Ieri, con l'allarme scattato nuovamente per la positività di diversi azzurri nei loro rispettivi club, a Trigoria sono stati svolti come di consueto gli esami all'interno del gruppo-squadra. L'esito ha dato per il quinto giorno consecutivo risultato negativo.

(Il Messaggero)