Roma, arriva il Bologna ma si pensa già all’Ajax

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria con l’Ajax che per la Roma, rientrata nel pomeriggio di ieri da Amsterdam dopo aver svolto in Olanda l’allenamento di scarico post partita, è di nuovo vigilia. Domani (ore 18) i giallorossi affronteranno all’Olimpico il Bologna. In campionato si parte dagli assenti sicuri: non ci saranno lo squalificato Cristante, oltre agli infortunati «irrecuperabili» Kumbulla, El Shaarawy e Zaniolo. Sicuramente out anche Leonardo Spinazzola. Per saperne di più, però, ci sarà bisogno degli esami strumentali. Seppure in via di guarigione, dovrebbero rimanere fuori ancora una volta Smalling e Mkhitaryan, con l’armeno che ha qualche possibilità in più di essere almeno convocato, mentre l’inglese continua ad essere valutato giorno per giorno. La formazione anti Bologna è quindi in alto mare. In difesa c’è più di un dubbio: vicino ad Ibanez e Mancini (pure lui avrebbe bisogno di riposo), giocherà uno tra Fazio e Karsdorp. In mezzo al campo tornerà Villar, c’è da capire se al posto di Veretout o di Diawara. In avanti due maglie sembrano assegnate a Borja Mayoral, che darà il cambio a Dzeko, e a Carles Perez, che prenderà il posto di Pedro. La terza dovrebbe finire a Pellegrini.

