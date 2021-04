Roma, ansia per De Rossi ricoverato allo Spallanzani: polmonite, ma non è grave

Non è passato inosservato il ricovero allo Spallanzani, venerdì sera, per Daniele De Rossi, già bandiera della Roma, ora assistente di Roberto Mancini nella Nazionale. L'ennesimo paziente Covid. Giovane, 37 anni, ha una polmonite e la tosse, ma le sue condizioni non sono critiche. Anche lui si è aggiunto alla lunga lista di contagiati del cluster degli azzurri positivi. L'ex capitano della Roma, dopo il tampone positivo, era tornato in Italia su un volo speciale (in aeroambulanza), insieme ad altri due componenti dello staff della Nazionale positivi. E' rimasto isolato nella sua casa davanti a Castel Sant'Angelo e, inizialmente, non ha sviluppato sintomi preoccupanti. Solo dopo avere eseguito la Tac all'ospedale San Camillo, ha deciso, su consiglio dei medici, di ricoverarsi allo Spallanzani, dove è sotto osservazione costante a causa della polmonite, senza però che al momento le sue condizioni destino preoccupazioni. Resta da capire come il coronavirus si sia diffuso all'interno del team della Nazionale. In totale sono otto i positivi tra i calciatori: Cragno, Sirigu (non ufficializzato dal Torino), Bonucci, Florenzi, Verratti, Pessina, Bernardeschi e Grifo. A questi si aggiungono sette componenti dello staff di Mancini.

(Il Messaggero)