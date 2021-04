ROMA-AJAX: le probabili formazioni dei quotidiani. In porta torna Pau Lopez, a sinistra pronto Calafiori. Dzeko guiderà l'attacco

LAROMA24.IT - Una partita che vale una stagione. La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 21 tra le mura dell'Olimpico, dove arriverà l'Ajax per disputare la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il passaggio del turno è possibile, visto anche il risultato favorevole maturato nella gara di andata, ma la squadra di Fonseca sa di dover fare comunque una partita perfetta. Il tecnico per questo motivo sceglierà la miglior formazione possibile, che vede Pau Lopez tornare tra i pali. Difesa a tre con Mancini, Cristante e Ibanez. A metà campo al fianco di Veretout dovrebbe partita Diawara, mentre sulle fasce agiranno Karsdorp e Calafiori. In attacco sarà Dzeko a guidare la squadra, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

