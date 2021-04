Roma, addio quarto posto

Una Roma impalpabile torna a casa da Reggio Emilia con solo un pareggio per 2-2, che però conta quasi come una sconfitta. La mancata vittoria dei giallorossi infatti potrebbe essere l'ultimo atto di una stagione che vedrà la squadra restare fuori per il secondo anno di fila dalla Champions League. Gli uomini di Fonseca partono male e vengono subito schiacciati dall'aggressività del Sassuolo, ma durante una ripartenza Carles Perez riesce a conquistare un calcio di rigore che Lorenzo Pellegrini non può sbagliare. Nella ripresa arriva il gol del pari, ma il gol di Bruno Peres riporta la Roma in vantaggio. Poi il tracollo e il gol di Traorè che cancella ogni speranza di vittoria. Per un posto nella prossima Champions League alla Roma adesso non resta che vincere l'Europa League, ma la strada è in salita e inizierà giovedì sera sul campo dell'Ajax.

(Il Messaggero)