Ricavi degli agenti, Hmrc a gamba tesa

L'amministrazione finanziaria inglese (Hm Revenue e Custom) entra a «gamba tesa» sul trattamento fiscale dei compensi corrisposti dai club in favore dei procuratori sportivi. Secondo la «best practice» notoriamente applicata dai club inglesi nei casi in cui il procuratore percepisce la commissione interamente dal club, il 50 per cento dell'importo pagato è considerato un reddito di lavoro dipendente (ossia un fringe benefit) imputabile al calciatore e assoggettato a tassazione in capo a quest'ultimo. La tematica del regime fiscale dei compensi ai procuratori è di particolare attualità anche in Italia, come dimostrano le numerose contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Nel nostro ordinamento sarebbe auspicabile la reintroduzione di una disciplina che preveda una presunzione "iuris et de iure" di imputazione ai calciatori di un reddito imponibile in natura (c.d. fringe benefit) pari al 15% dei compensi pagati dalle società calcistiche in favore dei procuratori sportivi.

(Italia Oggi)