Possibile apertura - parziale - degli stadi ai tifosi dal prossimo primo maggio: la riapertura potrebbe riguardare non più di 1000 tifosi per volta all'interno degli impianti (500 nei palazzetti dello sport). Per vedere degli statìdi più pieni bisognerà invece aspettare l’11 giugno, quando a Roma si terrà la prima partita degli Europei di calcio 2021, e lo stadio Olimpico potrà essere riempito al massimo al 25%.

(ilmessaggero.it)

