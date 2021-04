Retroguardia in emergenza, in attacco idea Pastore

Tanti problemi per Fonseca. Ibanez e Villar sono squalificati, Smalling ancora non è recuperato, Kumbulla è infortunato. mentre Cristante si vorrebbe gestirlo in vista della sfida contro l’Ajax di giovedì.

In difesa è probabile che si riveda come titolare Fazio, ma dovrà scalare nella linea dei tre anche uno tra Spinazzola e Karsdorp. In attacco, largo al trio spagnolo Carles Perez, Pedro e Mayoral, ma è possibile che si riveda anche Pastore, che non gioca dal 20 gennaio 2020 (1 minuto) e da titolare dal 10 novembre 2019.

(Gasport)