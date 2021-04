Primavera, un sabato da dimenticare

IL TEMPO (F. SCHIO) - Sabato da dimenticare per la Roma Primavera. A regalare l'aggancio in vetta alla classifica alla Sampdoria, ci hanno pensato i cugini del Genoa che hanno inflitto la terza sconfitta stagionale alla squadra guidata da Alberto De Rossi. È bastata la rete di Kallon a metà del primo tempo, arrivato dopo un'incertezza della difesa giallorossa a decidere il match. Poi la baby Roma non ha più saputo reagire, nonostante ancora un tempo e mezzo da giocare. A tirare le orecchie a Zalewski e compagni è Alberto De Rossi: «Siamo consapevoli - le parole del tecnico giallorosso rilasciate ai microfoni di Roma Tv - che il gruppo ha grande qualità, con giocatori interessanti. Nelcalcio però ci vuole altro, altre qualità che completano il calciatore, qualità fisiche e mentali oltre che tecniche. Ancora non abbiamo sempre queste qualità».