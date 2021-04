La Roma Primavera agli ordini di mister Alberto De Rossi si prepara a tornare in campo questa mattina alle 10 in casa del Genoa. Il campionato giovanile era fermo a causa della sosta per le Nazionali e riprenderà oggi con la seconda giornata del girone di ritorno, che vede la Roma andare alla caccia di punti importanti per confermarsi capolista. I rossoblù però arrivano da sei risultati utili consecutivi e dalla conquista della semifinale della Coppa Italia.

(corsera)