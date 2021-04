Poter ritornare a sognare è la cosa più bella

In una delle annate meno entusiasmanti per il calcio italiano [...] la Roma ha inaspettatamente un’occasione straordinaria. Manca un passo, non scontato ma decisamente alla portata dopo un’andata rocambolesca, per approdare alle semifinali di una coppa europea. Che non è un traguardo storico in sé - quasi non ci ricordiamo che l’anno scorso in finale ci arrivò l’Inter -, ma lo è sicuramente per una Roma che ha bisogno di tornare a credere nelle proprie forze. Non la forza di competere per lo scudetto - nessuno lo pretendeva - ma di essere nel gruppo di chi si giocherà l’Europa dei top sì.

[...] Per una società che si è appena affacciata al calcio italiano, guadagnarsi una grande vetrina sarebbe davvero un bel successo. Ma un punto di partenza, non di arrivo [...].

(Corsera - P. Di Caro)