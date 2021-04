Porte aperte all'europeo

Salvo clamorose sorprese, l'Italia ospiterà quattro partite del prossimo europeo: attesa per oggi la comunicazione alla Uefa della disponibilità a garantire che i match dell'11, 16 e 20 giugno e quello del 3 luglio siano aperti almeno ad una parte di pubblico. Per l'Olimpico, si parla di circa 15mila tifosi.

Il ministro della salute Roberto Speranza ha inviato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, una mail con il via libera ma anche con la specifica che in cui si dice che toccherà al Cts «chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi sulla base del quadro epidemiologico e dell'andamento delle vaccinazioni».

La palla passa dunque al Comitato Tecnico Scientifico, che dovrà risolvere alcune criticità servendosi di alcuni strumenti. Come Mitiga, l'app che faciliterà l'accesso dei tifosi allo stadio.

(Il Messaggero)