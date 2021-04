Per Smalling notte da incubo: pistole puntate e tanta paura

Nel pomeriggio era già molto più sereno. Chris Smalling è reduce da una terribile avventura vissuta la scorsa notte: tre malviventi incappucciati si sono introdotti nella sua abitazione e sotto la minaccia delle pistole lo hanno costretto a consegnare orologi, soldi e preziosi.

Ieri ha saltato la seduta d'allenamento per stare vicino alla famiglia e per svolgere, con l’ausilio del club, tutte le pratiche successive alla rapina, ad iniziare dalla denuncia.

Chris e famiglia vivono in una splendida villa sull’Appia Pignatelli. I tre rapinatori hanno fatto irruzione poco prima delle 4.30 di notte, dopo aver rotto un vetro della camera da letto. Smalling e la moglie Sam si sono svegliati di soprassalto, con le pistole puntate in faccia. Nella camera accanto c’era anche il figlioletto Leo Asher di due anni (che non si è accorto di nulla), mentre in una depandance dormivano la madre di Sam e la babysitter. I ladri (ancora da capire se italiani o stranieri) hanno quindi costretto Smalling ad aprire la cassaforte, impossessandosi di alcuni preziosi gioielli di famiglia e di tre orologi Rolex del giocatore, oltre a trecento euro in contanti. Il valore del bottino è ancora da stimare nel suo complesso, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 50mila euro.

(Gasport)