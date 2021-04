Non ce l'hanno fatta Totti né De Rossi a diventare il terzo capitano della storia della Roma a disputare una finale europea. Può riuscirci Lorenzo Pellegrini, che vuole seguire le orme di Agostino Di Bartolomei e Giuseppe Giannini. Ma la strada è ancora lunga e la semifinale non è ancora in tasca. C'è da superare lo scoglio Ajax: il pronostico è favorevole ai giallorossi ma lo stadio di casa non aiuterà con i decibel dei tifosi.

(gasport)