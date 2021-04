Pedro si ferma per dieci giorni

Ancora cattive notizie sul fronte dell'infermeria per la Roma. Il club giallorosso infatti sarà costretto per i prossimi dieci giorni a rinunciare a Pedro, che nella giornata di ieri si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Il giocatore si aggiunge così alla lunga lista degli indisponibili, in cui sono presenti Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy, oltre a Nicolò Zaniolo che continua a lavorare per rientrare entro la fine della stagione.

(gasport)