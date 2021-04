Pedro, lesione: out 10 giorni. Smalling ancora fuori

Mister Fonseca continua a lavorare tra le mura di Trigoria, ma è costretto a perdere ancora un altro giocatore. Nella giornata di ieri infatti Pedro si è sottoposto ad esami specifici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore destro. Lo spagnolo resterà ai box per almeno dieci giorni, saltando con molta probabilità la gara di andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti anche con gl altri giocatori fermi in infermeria da molto e che spera di riavere presto. Domani sera infatti non dovrebbero riuscire a rientrare Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy, senza parlare di Nicolò Zaniolo che continua lavorare per farsi trovare pronto per il finale di stagione.

(corsera)