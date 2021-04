Paulo, un altro anno anonimo. Il futuro è sempre più segnato

Il pareggio di Reggio Emilia con il Sassuolo rischia di essere fatale per la stagione della Roma. Il 2-2 infatti, in concomitanza con gli altri risultati del turno di campionato, fa scivolare i giallorossi al settimo posto in classifica, un punto sotto la Lazio che però ha una partita da recuperare con il Torino. La soscietà non può che essere insoddisfatta e la permanenza di Paulo Fonseca sulla panchina anche per il prossimo anno si fa sempre più difficile. Per riuscirci il tecnico portoghese dovrebbe mettere in atto un miracolo, traducibile con una rimonta in campionato, che sembra oggi più che mai difficile, o la vittoria dell'Europa League, altra strada complicata. Per il futuro i Friedkin si continuano a guardare intorno quindi, non spendendo neanche una parola per il tecnico portoghese. I casting di Tiago Pinto sono iniziati e Sarri continua ad aprire verso la società che però sembra ancora dover decidere il da farsi.

(Il Messaggero)