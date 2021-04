Paulo, tre giorni per il futuro: «Guai a difenderci con l'Ajax»

Cercava continuità anche in campionato mister Paulo Fonseca, che voleva vedere la stessa intensità da parte della sua Roma anche contro il Bologna. La vittoria di giovedì in Europa League in casa dell'Ajax non poteva che caricare l'ambiente, che adesso spera di riuscire a superare il turno ed accedere alle semifinali della competizione. Al termine del match è lo stesso tecnico portoghese a fare il punto della situazione, sottolineando come giovedì sera all'Olimpico la sua squadra non si possa solo limitare a difendere il risultato di andata: «Abbiamo cambiato molti giocatori, era importante far riposare chi aveva giocato. Primi 25-30 minuti abbiamo avuto difficoltà ma dopo abbiamo riequilibrato e nella ripresa abbiamo creato più occasioni per vincere. Ajax? Sarà una partita difficile, loro in attacco sono fortissimi. Dobbiamo essere concentrati difensivamente e non commettere errori. Dobbiamo giocare al 100%, la squadra deve capire che la qualificazione non è chiusa. Se pensiamo soltanto a non prendere gol, poi le cose potrebbero complicarsi e non andare bene. Sarà molto importante segnare».

(Il Messaggero)