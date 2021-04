Paulo si prende la rivincita: «Troppe bugie, merito rispetto»

Al 53' la stagione della Roma sembrava ormai compromessa e anche l'avventura di Fonseca alla Roma. La parata di Pau Lopez sul rigore di Tadic ha cambiato tutto. Regalando anche maggiore forza alle parole pre-gara di Pinto su Paulo: «Il suo futuro non dipende dall'Ajax. Ci sono anche molti allenatori in Italia in scadenza di contratto ma non capisco questa insistenza su di lui».

Di certo, per una notte, Fonseca si prende una bella rivincita: «Vanno bene le critiche ma quello che mi dispiace di più sono le bugie. La Roma rappresenta l'Italia e si sono raccontate cose non vere. Questa settimana è stato creato un casino dicendo che i giocatori mi hanno affrontato e che si è fatta una riunione prima dell'allenamento. Non c'è serietà».

(Il Messaggero)