Pau Lopez vuole assicurarsi il futuro con un finale da campione

Il sogno sarebbe ripetere la prestazione di Amsterdam di una settimana fa, ma Pau Lopez domani sera si accontenterà di molto meno, magari anche solo di passare il turno ed approdare a quella semifinale. Tornerà dunque ad occupare regolarmente il suo posto a difesa dei pali della Roma. Sarà la sua trentunesima presenza stagionale, anche se l’impiego e il minutaggio dello spagnolo è cresciuto soprattutto in questo 2021, quando Fonseca ha deciso – di concerto con la società – di ridargli la maglia da titolare. Per tutelare un patrimonio tecnico ed economico, ma anche per dargli un segnale di fiducia per il futuro. Se Lopez dovesse infatti far bene da qui alla fine della stagione la Roma potrebbe anche decidere di tenerlo ancora. Dovrà lavorare parecchio su alcuni fondamentali, come il gioco con i piedi anche perché i giallorossi amano costruire dal basso e succede spesso che anche il numero uno venga coinvolto nella manovra, con passaggi di alleggerimento, di scambio o anche di impostazione dell’azione stessa. Insomma, i portieri moderni devono saper trattare il pallone anche con i piedi. Lopez lo sa fare, ma ogni tanto sembra che l’ansia lo travolga.

(gasport)