Pau Lopez, asso di Coppa

All'inizio della stagione Pau Lopez è stato battezzato portiere di Coppa, con Mirante inizialmente titolare. Lo spagnolo, però, il posto se l'è ripreso definitivamente all'inizio del 2021, convincendo Fonseca proprio con il rendimento in campo internazionale. In Europa League lo spagnolo ha ricostruito la sua immagine. ha incassato solo 5 gol in 10 gare (media 0,5) e mai più di 1. Imbattuto, dunque, nella metà dei match giocati: 5. Li ha subìti all'andata e al ritorno contro lo Young Boys nella prima fase, poi al ritorno in casa contro il Braga ai sedicesimi e in trasferta contro lo Shakhtar. Alla Cruijff ArenA ha respinto il rigore di Tadic, che ha permesso ai compagni di restare in partita e di preparare la rimonta. Quello di Pau Lopez è un po' lo stesso destino di Paulo Fonseca. Anche il portoghese, come lo spagnolo, vola in coppa. Ha ricevuto i complimenti dai Friedkin per il successo di Amsterdam, la nuova proprietà però prosegue il casting per sceglie la nuova guida: i profili ideali restano quelli di Allegri e Sarri. Pinto, pur sostenendo il connazionale, guarda sia in Portogallo, Coinceçao del Porto e Amorim dello Sporting Lisbona, sia in Italia, dove oltre agli ex juventini, si è informato su Juric del Verona e Italiano dello Spezia. Fonseca ha il rinnovo automatico se porta i giallorossi in Champions. Vincendo l'Europa League sarebbe garantita.

(Il Messaggero)