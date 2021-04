Pastore spera in un posto, davanti si parla spagnolo

Un nuovo inizio. Javier Pastore aspetta e spera di poter tornare in campo nella gara di oggi contro il Sassuolo. L'argentino non dovrebbe essere titolare, ma nonostante questo la sua speranza è che vista la partita di giovedì contro l'Ajax oggi possa avere un po' di spazio, anche solo per far rifiatare qualche compagno. Pastore manca dal campo da 279 giorni ormai, l'ultima volta che si era visto in campo per 10 minuti era il 28 giugno 2020 contro il Milan a San Siro. Il suo futuro sembra essere scritto ormai, la sua partenza a fine stagione è scontata, ma l'argentino sembra volersi far trovare comunque pronto per i prossimi impegni: «Ho dimenticato l'infortunio, mi sento bene e sto bene. La mia situazione con il club non è facilissima. A giugno si riaprirà tutto e vedremo cosa succederà visto che ho ancora 2 anni di contratto. Il mio desiderio di tornare in Argentina c'è sempre ma voglio arrivarci bene, giocare e sentirmi importante».

(Il Messaggero)