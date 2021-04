Pastore, non è mai buona l'occasione per rinascere

Ieri in conferenza il chiarimento di Paulo Fonseca sulla questione Javier Pastore: il trequartista argentino ha bisogno del contesto giusto per poter tornare a giocare. Nulla che il giocatore non sapesse già, ma le parole del tecnico hanno aperto definitivamente gli occhi dell'ex PSG che difficilmente sarà utilizzato per dare fiato ai titolari in questo finale di stagione. E di conseguenza anche trovare qualche estimatore che liberi la Roma dell'ingaggio del flaco diventa più difficile.

Pastore non scende in campo in una gara ufficiale dal 28 giugno 2020: 9 minuti da calciatore, poi il calvario per l'infortunio all'anca. La prima convocazione dopo i guai fisici è arrivata il 31 gennaio, ma da allora l'argentino ha inanellato solo una lunga serie di panchine.

(Il Messaggero)