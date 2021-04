Pastore, fine di un incubo. Ora la missione Champions, poi dirà addio alla Roma

Adesso il numero 27 della Roma - che può giocare solo in campionato perché non è in lista Uefa - spera di avere altre occasioni per riuscire a capire cosa ne sarà del suo futuro: l’avventura a Roma appare ai titoli di coda perché la società vorrebbe rescindere il contratto fino al 2023, a 4.5 milioni di stipendio, e lui non avrebbe problemi a farlo, purché prima riesca a trovare una squadra. Cosa non semplice senza giocare e quindi dimostrare di stare bene fisicamente. Potrebbe tornare in Argentina, al Talleres, oppure andare a giocare un paio d’anni negli States. Ipotesi concrete, che valuterà a fine stagione. Nel frattempo spera di riuscire a dare il suo contributo ad una rincorsa Champions davvero molto complicata, per poi salutare tutti con il rimpianto per quello che poteva essere e non è stato.