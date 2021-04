Pallotta contro Monchi: "Zaniolo? È di Baldini"

James Pallotta, dopo i tweet delle scorse settimane, non molla la presa e torna a parlare al portale "The Athletic". Solita assenza di autocritica e continuo scarica barile di responsabilità. Parole buone solo per Baldini: "Franco chiamò l’Inter e disse loro che non avremmo ceduto Nainggolan se non in cambio di Zaniolo. Monchi chiese chi fosse". Poi su Totti: "Accettammo di onorare l’impegno della proprietà precedente con un contratto da 6 anni come dirigente. Ebbi una discussione con lui, chiedendogli cosa avrebbe voluto fare nella vita dopo il ritiro. Rispondere era difficile per la Roma e lo era per lui. "

(Il Messaggero)