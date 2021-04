Orgoglio Fonseca. Gasperini è il suo incubo: “Ma chiedo un atto di forza”

Sarà la quarta sfida tra Fonseca e Gasperini e finora l’allenatore della Roma ha sempre perso. A Trigoria c’è voglia di esorcizzare questo incubo. Tra l’altro, in questi giorni accesi dalla Superlega, è proprio il modello Atalanta che è stato messo in vetrina sul fronte dell’efficienza gestionale congiunta ai risultati sportivi. Fonseca spiega: “La Roma non può ispirarsi all’Atalanta per il futuro. Sono due club diversi. E’ vero che quello che stanno facendo è da ammirare, ma è un paragone che non si può fare“. Ai più balza agli occhi la differenza di punti: “Non è tempo di fare bilanci ora, abbiamo ancora il campionato e la semifinale di Europa League da giocare“. Nelle ultime due sfide la Roma è andata sempre in vantaggio facendosi poi rimontare. Non è un caso che l’Atalanta abbia conquistato più punti di chiunque altro contro la Roma (18) negli scontri diretti da quando c’è Gasperini.

(gasport)