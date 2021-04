Mezza Roma basta. Mayoral prenota l’Ajax

Continua la rincorsa della Roma a caccia di un posto per la prossima Champions League e lo fa imponendosi di misura ai danni di un ottimo Bologona. A regalare i tre punti ai giallorossi è Borja Mayoral, che sigla così il suo settimo gol nel massimo campionato italiano. Fonseca può essere soddisfatto, sia per aver sfruttato a dovere la carica della vittoria di giovedì scorso contro l'Ajax sia per aver effettuato un ampio turnover. La gara di ritorno in Europa League contro gli olandesi sarà la partita chiave della stagione della Roma, e potrebbe garantire l'accesso alla semifinale della competizione. Il tecnico avrà a disposizione molti dei suoi migliori giocatori, Mkhitaryan compreso visto che ieri è entrato a gara in corso. Davanti toccherà con molta probabilità a Edin Dzeko, ieri in panchina per novanta minuti, ma le prestazioni dello spagnolo mettono in crisi le scelte di Fonseca.

(La Repubblica)